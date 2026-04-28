CDMX descarta impacto financiero tras fallo de SCJN a favor del ISSSTE

El gobierno capitalino aseguró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que exime al ISSSTE del pago de una deuda estimada en cinco mil 800 millones de pesos, no afectará las finanzas públicas ni la operación de programas y obras en la ciudad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, minimizó el impacto de la decisión judicial y sostuvo que no representa un problema para la administración local.

No tenemos ningún problema”, declaró al referirse al fallo, y añadió que ambas instituciones “somos parte de un mismo proyecto”.

En tanto, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, explicó que esos recursos no estaban contemplados dentro de la planeación presupuestal para cubrir gasto corriente o proyectos de inversión.

No hay una afectación clara. Los ingresos no recurrentes por este tipo de contingencias nunca deben respaldar la nómina o algún gasto recurrente”, señaló.

La controversia derivó de adeudos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por concepto de impuesto predial, impuesto sobre nómina y derechos de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 a 2013.

La Corte concedió el amparo al organismo federal, actualmente encabezado por Martí Batres Guadarrama, mientras que el proyecto de resolución fue elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Entre los argumentos centrales del fallo se estableció que los inmuebles del ISSSTE están exentos del pago de predial al tratarse de bienes federales, ya que exigir el cumplimiento de dichas obligaciones fiscales podría comprometer la viabilidad financiera del instituto.

Pese al monto involucrado en el litigio, el gobierno de la Ciudad de México insistió en que la determinación judicial no compromete la estabilidad financiera de la capital ni altera la ejecución de obras públicas o programas sociales previstos para este año.

Respetamos la resolución de la Corte, pero no afecta”, recalcó Clara Brugada en una conferencia de prensa.

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