De Cuajimalpa a prisión: “El Flemas” podría pasar hasta 30 años encarcelado

Martín “N”, alias “El Flemas”, fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente tras ser vinculado a proceso por abuso sexual y corrupción de menores, delitos por los que podría enfrentar hasta 30 años de prisión.

Un juez de control le impuso prisión preventiva justificada luego de que el Ministerio Público formuló imputación durante la audiencia, en la que su defensa fue asumida por un abogado público.

El juzgador determinó iniciar proceso penal y fijó un plazo de dos meses con 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el marco legal, las penas por abuso sexual agravado y corrupción de menores pueden acumularse y alcanzar entre 15 y 30 años de cárcel, dependiendo de factores como la edad de la víctima, la relación con el imputado y la posible reiteración de conductas.

“El Flemas” fue detenido en Cuajimalpa días antes, luego de que vecinos intentaron lincharlo tras acusaciones de abuso contra una menor.

Policías intervinieron para rescatarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

El imputado permanecerá en prisión mientras avanza el proceso.

Reproducir

JCS