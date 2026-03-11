Encuentran a abuelitos desaparecidos en la cisterna de su negocio en la GAM

Una pareja de abuelitos que había sido reportada como desaparecida, fue hallada en la cisterna de su negocio en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX).

La señora Lilia y el señor Alejando, ambos de 62 años, se encontraban desaparecidos desde el pasado 14 de febrero.

El matrimonio era buscado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, pues la última vez que se les vio fue en el municipio de Tlalnepantla.

Hallan a abuelitos desaparecidos en cisterna

Cuerpos en cisterna de un predio en la GAM.

Tras casi un mes de desaparecidos, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, hallaron los cuerpos de Lilia y Alejandro, en un predio en donde tenían un negocio en la colonia Bondojito.

El periodista Carlos Jiménez informó que los abuelitos fueron metidos a una cisterna y les echaron cemento.

El tipo que dejó los cuerpos de Lilia y Alejandro los escondió así”, señaló.

Según refiere, las autoridades tuvieron que parar las labores de recuperación de cuerpos por el peligro de los gases tóxicos.

Fiscalía CDMX y SSC CDMX buscan al responsable”, se lee en la publicación.

¿Cómo dieron con los cuerpos?

Primeros reportes señalan que vecinos de la zona ercibieron un olor fétido; por lo que dieron aviso a las autoridades. Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quienes identificaron a Alejandro y Lilia, de 62 años.

Trasciende que los restos ya presentaban un estado avanzado de descomposición y fueron recuperados gracias a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Extraoficialmente se comenta que los cuerpos fueron colocados al interior de un contenedor con cemento y depositados al interior de la cisterna del local de andamios que rentaban.

Vecinos aseguran que el matrimonio no vivía en el lugar, sino en Viveros del Valle, Tlalnepantla.

