¿A qué hora lloverá fuerte HOY en CDMX y Edomex? Bajará temperatura y habrá granizo

El pronóstico en la Ciudad de México este viernes 16 de octubre advierte que las lluvias más intensas llegarán por la tarde y podrían prolongarse hasta la noche, acompañadas de truenos, relámpagos y posible caída de granizo.

Por la noche ya se reportaban encharcamientos en Paseo de la Reforma Foto: SSC

Toma precauciones si vas a salir porque el clima se pondrá denso conforme avance el día. Después de una mañana fresca y con algo de frío en las zonas altas, las nubes comenzarán a ganar terreno y darán paso a lluvias que podrían complicar tus traslados.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX), las precipitaciones más fuertes se esperan entre las 15:00 y las 23:00 horas.

No se tratará solo de lluvia, las autoridades capitalinas advierten que las tormentas podrían llegar acompañadas de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y caída de granizo en distintos puntos de la capital.

Además, Protección Civil mantiene un aviso por vientos con rachas fuertes entre las 17:00 y las 20:00 horas, por lo que también habrá que estar pendientes de árboles, ramas, lonas y objetos que puedan desprenderse.

En cuanto a las tormentas, se esperan acumulaciones de lluvia de entre 15 y 49 milímetros durante las próximas 24 horas. Las precipitaciones pueden presentarse con distinta intensidad dependiendo de la zona.

¿Cuál será la temperatura hoy?

El día comenzó con una temperatura cercana a los 14 grados en la zona de Venustiano Carranza, mientras que en las partes altas de la ciudad el ambiente fue más frío.

Conforme avance la mañana, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar una máxima de 21 grados, principalmente alrededor de las 15:00 horas.

Después, la temperatura comenzará a descender y durante la madrugada del sábado podría llegar a los 13 grados.

La calzada de Ignacio Zaragoza también se vio afectada por graves inundaciones y encharcamientos Foto: Especial

Aunque al mediodía se espera un ambiente templado a cálido, el cielo permanecerá mayormente nublado y las condiciones serán favorables para la formación de tormentas.

El clima en el Estado de México

En los municipios del Estado de México cercanos a la capital las condiciones de humedad y nubosidad podrían favorecer la presencia de chubascos y tormentas durante la tarde.

En localidades del Valle de México, como Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec y Nezahualcóyotl, conviene salir preparado ante la posibilidad de lluvia, principalmente durante la segunda mitad del día.

Por la mañana se espera un ambiente fresco, con temperaturas más bajas en las zonas montañosas y municipios de mayor altitud. En las zonas altas del territorio mexiquense, como las inmediaciones de Toluca, el frío matutino podría ser más marcado.

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, Protección Civil recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del clima, evitar cruzar calles inundadas y no refugiarse debajo de árboles durante las tormentas eléctricas.

También es importante revisar coladeras y desagües, retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y conducir con precaución, especialmente cuando la lluvia reduzca la visibilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en el centro, oeste y suroeste del estado, con descargas eléctricas y posible granizo. Para Toluca estima temperaturas de entre 7 y 9 grados de mínima y de 19 a 21 grados de máxima.