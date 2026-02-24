Avanza sarampión en CDMX: suman 349 casos acumulados

En los últimos cuatro días, los contagios de sarampión en la Ciudad de México (CDMX) pasaron de 303 a 349; 52 de estos casos son del Estado de México, pero fueron atendidos en la capital.

A pesar de esta cantidad de casos, la situación no es de alarma, afirmó la secretaria de Salud local, Nadine Gassman, durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ello, al señalar que con esas cifras la ciudad ocupa el sexto lugar en incidencia, por debajo de estados como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa y Durango, con una tasa de incidencia de 3.31 por ciento, un promedio inferior a la media nacional, que se ubica en 3.35 casos por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, los dichos de Gassman se contradicen con los datos del Informe Diario del Brote de Sarampión en México, que emite la Secretaría de Salud federal, el cual ubica a la Ciudad de México en el cuarto lugar de incidencia por casos confirmados acumulados, por debajo de Chihuahua, que suma 4 mil 513; Jalisco, con 3 mil 326, y Chiapas, con 640.

‘Incidencia baja’ de contagios en CDMX

Sarampión en CDMX. Cuartoscuro / Instituto Nacional Electoral

La CDMX cuenta con 350 contagios confirmados acumulados, y no 349, como afirmó Gassman.

Por el número de habitantes, y tan solo por aritmética, la Ciudad de México seguramente va a tener más casos de sarampión”, acotó la mandataria capitalina en su conferencia.

Remarcó que, comparada con otras entidades “que tienen un gran número de población”, la incidencia en la ciudad es baja.

Estamos en una incidencia de 3.31, pero hay otros estados de la República que, por el número de población, están más altos. Entonces, tenemos que revisar la tasa y, en cuanto a casos, sabemos que, al tener más población, habrá más casos”.

Ante este escenario, Clara Brugada reiteró el llamado a la población objetivo a vacunarse en los más de cien puntos que tiene instalados la ciudad.

Respecto al avance de la inmunización contra el sarampión, desde agosto del año pasado a la fecha se han aplicado un millón 461 mil 592 dosis.

La meta para alcanzar la inmunidad comunitaria es llegar, dentro de un mes, a las dos millones 300 mil dosis aplicadas, dijo.

Vacunación contra el sarampión en CDMX

Sarampión en CDMX. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

En ese sentido, la secretaria de Salud recordó que, para lograr la inmunidad comunitaria, se mantienen operativos desde el sábado seis macrocentros de vacunación, con horario nocturno extendido, en las alcaldías con mayor número de casos activos: Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.

Este lunes se instalaron nuevos módulos con horario ampliado en Xochimilco, en el Deportivo Xochimilco; en Álvaro Obregón, en el Bioparque San Antonio; en Azcapotzalco, en el Parque Bicentenario; en Coyoacán, en la Alameda Sur, y en Iztacalco, en la Magdalena Mixhuca.

La UNAM también cuenta con un macrocentro de vacunación.

Estos centros están abiertos de las 10 de la mañana a las 12 de la noche y tienen un mayor número de vacunadores y vacunas”, afirmó.

Ya llevamos prácticamente dos meses en los que el brote está más declarado en todo el país y la ciudad va creciendo muy lentamente. Se ha presentado esta curva y, en este momento, no está hacia arriba, sino que se ha mantenido. Entonces, lo importante aquí es la prevención y la vacunación”, finalizó la secretaria.

*mvg*