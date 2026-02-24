CDMX prepara gabinete permanente con las 16 alcaldías rumbo al Mundial

Autoridades de la Ciudad de México anunciaron la implementación de un gabinete permanente de coordinación con las 16 alcaldías y el gobierno federal para reforzar las medidas de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El anuncio lo hizo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, al asegurar, que a pesar de los hechos violentos del domingo 22 de febrero en Jalisco, tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Ciudad de México está preparada para “abrazar” el Mundial.

Reiteró que el domingo la Ciudad de México “se mantuvo en calma y fue de las ciudades en que no tuvimos problemas afortunadamente, vamos a seguir muy atentos a que continuemos con este gran esfuerzo de seguridad”, rumbo a la justa mundialista.

Experiencia en eventos masivos

En conferencia de prensa, Brugada adelantó que en los próximos días se formalizará el gabinete de trabajo conjunto, como parte de los acuerdos alcanzados con los gobiernos de las alcaldías.

“Estamos listos para el Mundial, estamos preparados en seguridad, infraestructura, organización, logística, movilidad y servicios. Vamos a instalar un gabinete permanente con las alcaldías y con el Gobierno de México para que trabajemos de manera coordinada los tres niveles de gobierno”, afirmó.

Ello, al subrayar que la ciudad cuenta con experiencia en la organización de eventos masivos de talla internacional, lo que fortalece su capacidad operativa de cara al Mundial.

“Recordemos que esta ciudad es el motor de la economía, recibimos millones de turistas y visitantes a lo largo del año y tenemos eventos deportivos de talla internacional como la Fórmula 1. Eso nos ha permitido organizarnos y ejercitarnos para recibir este tipo de eventos internacionales”, señaló.

Además, hizo un llamado a evitar la difusión de información que ponga en duda la capacidad de la capital para albergar el evento deportivo.

Foto: Especial

“Queremos dejar muy claro que no hay que estar haciendo alguna información por ahí que llegue de que no estamos preparados, no es así”, expresó.

Trabajos para garantizar seguridad

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la dependencia trabaja desde hace meses en un plan integral de gestión de riesgos, en coordinación con otras dependencias locales, como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para proteger tanto a visitantes como a residentes durante los eventos previos y el desarrollo del torneo.

“Se ha venido trabajando desde hace varios meses, incluso años, con un plan de trabajo de riesgos para garantizar la seguridad del Mundial, de los visitantes y de todos los eventos asociados a la justa”, explicó el jefe de la Policía.

Clara Brugada afirmó que la ciudad ha sido sede organizadora de inauguraciones de los mundiales “y estoy segura que esta gran fiesta mundialista se va a llevar a cabo en total coordinación y sobre todo con seguridad y con paz”, concluyó.

