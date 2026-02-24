¿CJNG tiene control en CDMX? Autoridades responden tras baja de ‘El Mencho’

Ni el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ni ningún otro grupo delictivo de estructura nacional tiene control en la Ciudad de México (CDMX), aseveró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

A pesar de que fuerzas de seguridad capitalinas han identificado la presencia de operadores vinculados al CJNG que buscan ocultarse o mantener un perfil bajo en la Ciudad de México, aprovechando las condiciones demográficas y la dimensión de la urbe, Vázquez Camacho insistió en que ni ese grupo delictivo, “ni ningún otro de estructura federal”, tiene control en la capital.

No se tienen detectados grupos que hayan establecido control o que hayan establecido una presencia permanente en algún territorio de la ciudad. No tenemos ningún territorio que esté controlado, o lo que se pudiera llamar controlado, por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional”, afirmó en una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno.

Pablo Vázquez dijo que “lo que sí se ha detectado es la presencia en la capital de operadores de estos grupos, que buscan esconderse o tener una presencia anónima en la ciudad, debido a las condiciones, evidentemente, de población y de tamaño de nuestra urbe”.

En algunos casos, agregó el jefe de la Policía capitalina, la Ciudad de México ha sido utilizada como punto de encuentro para concretar transacciones relacionadas con operaciones que se desarrollan fuera del territorio local.

Ha habido ocasiones en las que se ha detectado la presencia utilizando a la ciudad como una suerte de centro para concluir o concretar transacciones que tienen que ver con operaciones fuera de la ciudad o de otras partes, y otras dinámicas que suelen ser distintas a las que se pueden presentar en otras latitudes”, indicó.

Desarticulación de grupos criminales en CDMX

Detalló que, antes de los hechos del domingo pasado, cuando fuerzas federales lograron abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, lo que derivó en 252 bloqueos distribuidos en 20 entidades federativas, iniciando por Jalisco, en la Ciudad de México ya se tenía conocimiento de la presencia de integrantes del CJNG y de otras organizaciones criminales de alcance nacional.

Destacó que, debido al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, “se ha logrado la oportuna detección de cualquier presencia o célula, su detención y, en su caso, también la desarticulación de sus operaciones”.

Durante 2025 se logró la detención de varios operadores de este grupo delictivo en la alcaldía Coyoacán, derivado de una investigación que inició en 2024, recordó el secretario.

Por último, adelantó que, luego de la muerte de “El Mencho”, la SSC y las corporaciones de seguridad locales mantendrán la coordinación con dependencias federales y con las áreas de inteligencia “para detectar y desarticular cualquier actividad relacionada con ese grupo o cualquier otro de escala regional o nacional”.

Vamos a promover y a trabajar para su oportuna detección y desarticulación, como lo hemos hecho hasta el momento”, concluyó.

