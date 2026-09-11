Tras la tragedia de La Concordia falta hacer cumplir las normas: diputados locales

A un año de la tragedia del Puente de la Concordia, cuando una pipa que transportaba alrededor de 49 mil litros de Gas LP volcó y se produjo una explosión, causando la muerte de 32 personas, diputados locales coincidieron en que sí existe regulación federal y local suficiente, que rige la circulación de pipas pero la principal debilidad es la supervisión del cumplimiento de la norma.

La diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del congreso local, Lizzette Salgado, recordó que el 3 de octubre de 2025, pocas semanas después del pipazo, se publicó la NOM-EM-007-ASEA-2025 para la distribución de Gas LP-DOF.

El objetivo de la norma elaborada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente fue mejorar las reglas para evitar fallas en autotanques, pipas y vehículos de reparto y exigir mayor preparación a conductores.

Aunque la norma tenía una vigencia de seis meses:

El 1 de abril pasado la autoridad federal prorrogó su vigencia por otros seis meses porque reconoció que persistían las circunstancias que motivaron su expedición y que todavía no se contaba con una NOM definitiva”.

Así que estamos operando bajo una norma de emergencia prorrogada, y de acuerdo a Salgado la autoridad federal debe emitir la norma definitiva.

La NOM-EM-007-ASEA-2025 establece que hay capacitación obligatoria para los operadores y ayudantes de pipas, sobre manejo seguro, detección de fugas y uso de extintores.

Establece la obligación de realizar revisiones diarias a las pipas, practicar pruebas de hermeticidad, inspecciones internas y controles estrictos en válvulas, así como colocar rótulos de materiales peligrosos bien ubicados en los autotanques. Todo ésto se debe registrar en bitácoras electrónicas.

En la Ciudad de México después de los hechos en La Concordia, la jefa de gobierno, Clara Brugada, estableció 13 nuevas medidas para la circulación de las pipas.

Entre ellas destacan que la velocidad máxima para vehículos que trasladen sustancias peligrosas es 30 km; todas las unidades deben viajar sólo en el carril derecho; los vehículos de más de 10 mil litros no pueden circular en vías secundarias.

Además se estableció que las unidades de entre 20 y 40 mil litros sólo pueden circular de las 22:00 horas a las 5:00 y las unidades pequeñas y medianas, pueden circular de 10:00 a 18:00, entre otras medidas. Sin embargo, tal como lo publicó ayer Excélsior, muchas de estas normas no se cumplen.

Al respecto el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, afirmó que la supervisión de que se cumplan las reglas “es una materia concurrente donde el gobierno de la ciudad y el gobierno federal deben estar coordinados para que efectivamente estas regulaciones se cumplan y que se pueda hacer exigible”.

Y aseveró que el gobierno federal tiene toda la infraestructura y personal para garantizar que se cumpla la norma, lo mismo que el local.

Royfid comentó: “hay pipas que hoy circulan todo el día por Periférico incluso las de Pemex, cuando son ellos los que primero deberían estar cumpliendo estos ordenamientos”.

Al respecto, la vicecoordinadora de Morena, Brenda Ruiz, comentó: “sí hay que procurar una mejor vigilancia para evitar ver una pipa en los horarios no permitidos, o circulando por donde no debe, pero hay que ver que no es solamente responsabilidad del gobierno, también es responsabilidad de las empresas”.

Adicional a éstas medidas la oposición ha propuesto reformas pero no han contado con el apoyo ni el voto de la bancada mayoritaria de Morena.

Es el caso de la iniciativa que presentó el año pasado la diputada local del PRI, Tania Larios, quien proponía prohibir el paso de vehículos con carga tóxica o peligrosa por túneles, puentes y vialidades cerca de áreas naturales protegidas; restringir horarios de circulación, así como que los choferes aprueben un examen especial para obtener la licencia para conducir pipas.

La iniciativa se quedó en la congeladora y ayer Larios expresó: “Morena no la ha aprobado (...) no podemos esperar otra tragedia para actuar. Morena tiene que dejar de ignorar a las víctimas y aprobar las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de quienes vivimos en esta ciudad”.

Al respecto la morenista Ruiz comentó: “todo se puede mejorar —la regulación—, todo es perfectible. A un año podemos ir viendo cuántas de las medidas que se instalaron han funcionado más que otra y, con base en eso, hacer un corte de caja y ver qué más falta”.