Reinauguran fuente centenaria en Parque España

La alcaldía Cuauhtémoc rehabilitó una fuente centenaria ubicada frente al Parque España.

La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, reinauguró la llamada Fuente del Hongo que fue instalada en 1924.

Pero desde hace décadas no funcionaba y estaba deteriorada.

Con la fuente ya suman 68 espacios rehabilitados en Cuauhtémoc durante la presente administración, indicó la alcaldesa.

“Este es el número 68, la Fuente del Hongo me dicen cien años desde que se hizo esta fuente y hay vecinos que me comentaron que llevan 60 años viviendo aquí y que nunca la han visto funcionar”, dijo.

Karina Tejada

La fuente fue reconstruida puesto que las raíces ya había destruido la estructura.

Se le renovó el sistema de bombeo, se incorporaron los mosaicos originales que sobrevivieron al tiempo, se cambió cableado, tuberías, pintura, se reconstruyeron las banquetas, entre otros trabajos.

Rojo de la Vega informó que la rehabilitación de la fuente se realizó gracias a una asociación público-privada.

“Este es uno de los espacios que más orgullo me da haber restaurado de la mano de la sociedad civil, con alianzas público privadas, que hacen posible el que podamos restaurar tantos lugares, el que podamos recuperar tantos espacios, porque con el poco presupuesto no nos alcanzaría, pero sí nos alcanza con la voluntad de la gente con las ganas de las vecinas y vecinos, con las ganas de nuestras directora”, señaló.

Rojo de la Vega afirmó que seguirá recuperando más espacios públicos.

“Renace Cuauhtémoc hasta que recuperemos cada rincón de nuestros parques, nuestras plazas, nuestras calles, nuestras banquetas”, expresó.

Respecto al Mundial, Rojo de la Vega informó que está en una mesa de trabajo con el Gobierno central debido a que le solicitaron instalar un festival futbolero en Plaza Garibaldi.

Indicó que están en proceso de análisis, pero señaló que las autoridades deben garantizar la seguridad y la protección civil en Garibaldi y en otros espacios de la demarcación como la Zona Rosa o colonias como Roma, Condesa, Hipódromo o San Rafael.