Miguel Hidalgo es la segunda alcaldía más segura de CDMX, afirma Mauricio Tabe

La alcaldía Miguel Hidalgo es la segunda más segura de la Ciudad de México, pues se ha “organizado mejor a la policía, logramos blindar Miguel Hidalgo recuperando los módulos de seguridad en las colonias (…) recuperando los espacios públicos, calles más iluminadas, calles más ordenadas, calles más limpias y eso hace las colonias de la alcaldía mucho más seguras”, dijo durante su comparecencia en el Congreso local el alcalde Mauricio Tabe.

El alcalde expuso que cuando llegó a gobernar Miguel Hidalgo, 75 por ciento de los vecinos se sentía inseguro y actualmente la cifra bajó a 36 por ciento.

“Eso quiere decir que el 64 por ciento de la gente, dos terceras partes, hoy se siente segura”.

Han iluminado 150 calles, colocado 18 mil 176 luminarias nuevas y rehabilitado otras 67 mil 74 luminarias.

“Aspiramos a ser la alcaldía más segura de la ciudad. La alcaldía más iluminada. Y que ese desarrollo sea para todos, sea incluyente. Por eso nuestra apuesta es a los barrios y a las colonias populares, porque merecen condiciones mucho más dignas para que también sean colonias muchísimo más seguras”, comentó el alcalde.

Tabe expresó que una de sus mayores apuestas son los barrios y las colonias populares “porque merecen condiciones mucho más dignas para que también sean colonias muchísimo más seguras”.

También expresó a los diputados locales que mejorar las condiciones de seguridad en la alcaldía lo ha hecho “de la mano de la gente, porque nosotros reconocemos que el servicio público depende de la luz, la orientación y la guía que nos dan nuestras vecinas y vecinos”.

Detalló que 40 por ciento de las colonias han recibido más recursos para iluminar y repavimentar.

“En Miguel Hidalgo los programas sociales son un instrumento para combatir las injusticias, no para pagar favores; por eso dijimos que el principio es: primero las mujeres en todos los programas”.

Los programas sociales en Miguel Hidalgo son para las jefas de familia, dijo Tabe.

“Tenemos más de 50 comedores de manos a la olla que reparten cerca de 3 mil 500 comidas diarias y se han repartido 2 millones de comidas en lo que va de estos casi cinco años de administración”.

Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso local, Tania Larios, afirmó que Tabe cuenta con el respaldo de quienes viven en Miguel Hidalgo.