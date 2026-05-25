Activan la Alerta Naranja por lluvias fuertes y granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

Las alcaldías con dicha alerta son:

-Magdalena Contreras

-Tlalpan

-Xochimilco

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este lunes en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Milpa Alta.

Riesgos por lluvias en la CDMX

Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.

Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.

Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.

Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.

Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.

Visibilidad reducida para automovilistas.