Karol G recibe críticas de PETA Latino por usar plumas reales en sus vestuarios

Karol G ha conseguido convertirse en una de las cantantes latinas más importantes de los últimos años. Además de sus canciones, la colombiana suele llamar la atención por los vestuarios que utiliza en sus presentaciones, los cuales incluyen colores llamativos, brillos y accesorios que complementan sus espectáculos.

A lo largo de su carrera, la cantante ha demostrado que la moda también es una parte importante de su imagen. Cada uno de los atuendos que luce sobre el escenario está pensado para acompañar sus canciones.

Karol G Cortesía @baeth

Sin embargo, no todas sus elecciones de vestuario han sido bien recibidas. Recientemente, uno de los accesorios que utilizó durante su espectáculo "Viajando por el Mundo TropiTour" provocó comentarios en redes sociales y llamó la atención de PETA Latino.

PETA Latino critica a Karol G por sus vestuarios con plumas

La organización PETA Latino, conocida por promover el respeto y la protección de los animales, utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con uno de los looks que Karol G ha lucido durante sus presentaciones.

Karol G Grosby

El señalamiento surgió por una fotografía en la que la cantante aparece utilizando un penacho de plumas rosas en la cabeza. De acuerdo con la organización, este tipo de accesorios genera preocupación ante la posibilidad de que estén elaborados con plumas de aves reales.

En su publicación, PETA Latino hizo referencia al apodo con el que es conocida la artista y le pidió que no recurra a estos materiales para destacar sobre el escenario.

karol g

“Karol G, eres una 'Bichota', no necesitas las plumas de nadie para demostrarlo", escribió PETA.

La asociación también aprovechó el mensaje para reconocer la manera en la que la cantante representa a las mujeres latinas dentro de la industria musical. No obstante, consideró que utilizar animales como accesorios no es algo que vaya de acuerdo con su imagen.

"Nos encanta cómo representas a las latinas, pero convertir a los animales en accesorios simplemente no va contigo”, agregó.

Diseñadores de Karol G aseguran que sus vestuarios no utilizan plumas de animales

A pesar de los señalamientos de PETA Latino, existe información que contradice la posibilidad de que los accesorios utilizados por la cantante estén elaborados con materiales de origen animal.

Según lo publicado por la revista "¡HOLA!", los diseñadores encargados de crear los vestuarios de la actual gira de Karol G aseguraron que las prendas fueron confeccionadas sin recurrir a productos provenientes de animales.

Karol G Instagram

Para conseguir los diseños que luce la colombiana durante sus presentaciones, el equipo creativo habría optado por materiales sintéticos y fibras textiles de alta costura, con los que es posible conseguir una apariencia similar a la de las plumas naturales.

Karol G ya había utilizado plumas en uno de sus conciertos

No es la primera ocasión en la que los vestuarios de la intérprete de "Bichota" llaman la atención por incluir este tipo de elementos.

En julio de 2024, durante el último concierto de su gira "Mañana será bonito" en Madrid, España, la artista sorprendió al público con un diseño exclusivo de la firma española Palomo Spain.

Karol G Foto de IG: Karol G

Aquella prenda destacaba por su elaboración, ya que incorporaba 22 mil cristales Swarovski y 30 metros de plumas de avestruz, materiales que formaban parte de uno de los looks que utilizó para despedir su gira.

Por ahora, Karol G no ha respondido públicamente a los comentarios de PETA Latino ni ha aclarado los señalamientos sobre sus vestuarios.