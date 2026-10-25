Piden infraestructura para salvar comida callejera 

En la Ciudad de México, comer en la vía pública es una práctica cotidiana para la mayoría de los habitantes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, más de 60% de la población capitalina consume alimentos en puestos informales al menos una vez por semana.

No obstante, especialistas señalan que la falta de acceso a agua potable y sistemas de desecho dificulta mantener condiciones de higiene, planteando un desafío de salud pública.

Especialistas señalan que la falta de acceso a agua potable y sistemas de desecho dificulta mantener condiciones de higiene, planteando un desafío de salud pública. Erick Retana

Cifras de Data México indican que alrededor de 78 mil 900 personas laboraban como vendedoras ambulantes de alimentos en la capital durante el primer trimestre de 2026.

Esta actividad representa una alternativa económica accesible frente a los costos de restaurantes céntricos, en un mercado donde más de 50% de la economía es informal, según datos del Inegi.

Los riesgos sanitarios son concretos: un estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de 2025 detectó coliformes fecales en nueve de 181 muestras de salsas en puestos informales cercanos a estaciones del Metro.

Aunque la norma NOM-251-SSA1-2009 regula la higiene, desinfección y manejo de residuos, cumplirla en banquetas resulta complejo sin infraestructura adecuada.

Ante esto, Guillermo Bernal, director fundador de Fundación Placemaking, subraya que la salubridad trasciende la voluntad individual del comerciante.

Guillermo Bernal, director fundador de Fundación Placemaking. Especial

“Es fácil pedirle a un vendedor que se lave las manos, pero también debemos preguntarnos de dónde obtiene el agua, dónde limpia sus utensilios y qué hace con los residuos. La higiene no depende sólo de la voluntad del comerciante, sino también de las condiciones en las que trabaja”, comenta en entrevista con Excélsior.

Bernal alerta sobre el impacto en sectores vulnerables.

“Lo complicado ahí son las poblaciones de 8 y 80: los niños menores de 8 años y las personas mayores de 80 años, que cuando tienen una infección gastrointestinal incluso tienen un alto índice de fallecer”, indicó.

Agrega que en niños menores de 6 años la bacteria E. coli representa un peligro crítico por falta de lavado de manos.

Sobre la solución, el especialista descarta la creación de más leyes.

Yo realmente no creo que necesitemos otra ley escrita (…) es un tema de implementación y de aplicación de la normativa.”

En su lugar, propone instalar lavabos, puntos de agua y sistemas de refrigeración urbana.

“El reto es cómo crear una ciudad que preserve sus tradiciones, como los tacos en la calle, pero que también proteja la salud de las personas. La bancarización y la digitalización para cobro electrónico están muy bien para el tema fiscal, pero los programas de apoyo no pueden quedarse solo en eso”, puntualiza Bernal.

Tienen que resolver problemas reales: ¿qué hacemos con la basura, la refrigeración o el agua sucia que termina en los drenajes? Tirar el aceite a la coladera provoca que el sistema se tape y la colonia se inunde; al final es un ciclo en el que todos debemos cuidarnos.”

Para apoyar al sector, Fundación Placemaking aplica el programa Menú del Día, capacitando a 50 fondas de 17 mercados en seis alcaldías, y Backing International Small Restaurants, que junto con American Express otorga 10 mil dólares (aproximadamente 180 mil pesos) a pequeños locales para mejoras comunitarias.