Protección Civil emite alerta metereológica en la CDMX por lluvias y rachas de viento

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso urgente ante las condiciones meteorológicas que prevalecerán en las 16 alcaldías de la capital.

Se pronostican lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica, con una temperatura máxima de 26°C y mínima de 13°C, además de vientos sostenidos de 10 a 30 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas urbanas.

Ante el impacto potencial en la vía pública, las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y los cuerpos de emergencia mantienen un despliegue operativo continuo las 24 horas del día.

Las autoridades instaron a la población a asegurar objetos dentro de sus hogares que puedan ser derribados por las corrientes de aire, limpiar coladeras y techos, y evitar transitar cerca de árboles o anuncios publicitarios que representen un riesgo de colapso por las rachas de viento.

Asimismo, la SGIRPC reiteró la importancia de revisar el Plan Familiar para la Prevención de Riesgos y mantenerse atentos a las actualizaciones de los boletines meteorológicos que emitirá la dependencia a lo largo de la jornada para mitigar cualquier afectación en la metrópoli.