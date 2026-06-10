Proponen sancionar autolavados que operen de manera irregular

Para establecer infracciones a los autolavados en la vía pública, la diputada Olivia Garza, del PAN, propuso una iniciativa que busca proteger el agua y defender el derecho de la población a disfrutar del espacio público sin invasiones ni abusos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Garza explicó que su iniciativa pretende incorporar de manera expresa en la Ley de Cultura Cívica una infracción específica para quienes instalen y operen de manera reiterada autolavados en la vía pública sin autorización, utilizando banquetas, arroyo vehicular o infraestructura urbana para desarrollar una actividad lucrativa.

En la sesión que se realizó de forma virtual, planteó reformar los Artículos 29 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Foto: Ricardo Castelan | Cuartoscuro

Con lo cual se considerará infracción contra el entorno urbano colocar, instalar u operar de manera reiterada en el espacio público estructuras, equipos o instalaciones fijas o semifijas destinados a la prestación habitual y con fines de lucro del servicio de lavado de vehículos automotores, que impliquen ocupación del arroyo vehicular o banquetas y uso intensivo de agua u otros insumos, sin contar con la autorización correspondiente”.

Señaló que quienes se dedican a esta actividad utilizan las banquetas, el arroyo vehicular y la infraestructura urbana para desarrollar una actividad lucrativa.