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Proponen sancionar autolavados que operen de manera irregular

La diputada Olivia Garza destacó que muchos establecimientos dedicados a esa actividad usan la vía pública para conseguir ingresos

Por: Georgina Olson

MÉXICO, D.F., 25JULIO2008.- Victor Reyes, es un lava coches de Lindavista que trabaja en un establecimiento serio, recibe propinas por cada uno que seca y almorolea, a diferencia de los lava coches de las calle o franeleros, Victor recibe un sueldo por sus servicios, es dura la chamba pero no me va tan mal comenta mientras seca la puerta de un auto. FOTO: RICARDO CASTELAN /CUARTOSCURO.COM
La legisladora destacó que la actividad de los autolavados genera descargas contaminantes al drenaje y profundiza el desperdicio del aguaFoto: Ricardo Castelan | Cuartoscuro

Para establecer infracciones a los autolavados en la vía pública, la diputada Olivia Garza, del PAN, propuso una iniciativa que busca proteger el agua y defender el derecho de la población a disfrutar del espacio público sin invasiones ni abusos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Garza explicó que su iniciativa pretende incorporar de manera expresa en la Ley de Cultura Cívica una infracción específica para quienes instalen y operen de manera reiterada autolavados en la vía pública sin autorización, utilizando banquetas, arroyo vehicular o infraestructura urbana para desarrollar una actividad lucrativa.

En la sesión que se realizó de forma virtual, planteó reformar los Artículos 29 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

MÉXICO, D.F., 25JULIO2008.- Lava coches de Lindavista ganan aproximadamente en un día de trabajo de 100 a 200 pesos dependiendo de los carros que lleguen al establecimiento, en la imagen dos lava carros comparten el trabajo.FOTO: RICARDO CASTELAN /CUARTOSCURO.COM
Foto: Ricardo Castelan | Cuartoscuro

Con lo cual se considerará infracción contra el entorno urbano colocar, instalar u operar de manera reiterada en el espacio público estructuras, equipos o instalaciones fijas o semifijas destinados a la prestación habitual y con fines de lucro del servicio de lavado de vehículos automotores, que impliquen ocupación del arroyo vehicular o banquetas y uso intensivo de agua u otros insumos, sin contar con la autorización correspondiente”.

Señaló que quienes se dedican a esta actividad utilizan las banquetas, el arroyo vehicular y la infraestructura urbana para desarrollar una actividad lucrativa.

No estamos hablando de una actividad aislada, estamos hablando de una práctica que afecta la movilidad, deteriora la infraestructura urbana, genera descargas contaminantes al drenaje y profundiza el desperdicio de un recurso tan valioso como el agua, particularmente en una ciudad que enfrenta problemas cada vez más graves de abastecimiento” enfatizó la legisladora panista.

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