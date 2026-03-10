Proponen que víctimas de violencia en noviazgo puedan retirar perdón

La diputada local por Morena, María del Rosario Morales, presentó una iniciativa para permitir que una persona, que haya otorgado el perdón a quien cometió violencia familiar equiparada contra ella, ya sea en el noviazgo o relación de convivencia, pueda retirar el perdón hasta un año después de haberlo otorgado, si la violencia continúa o la persona está en riesgo.

Se trata de una reforma al Artículo 100 del Código Penal, que toma en cuenta los casos en los que una persona denuncia violencia familiar equiparada, pero después por miedo, presión, dependencia económica o para evitar conflictos en el núcleo familiar, otorga el perdón al agresor, aunque en realidad la violencia continúe.

Su iniciativa, presentada durante la sesión ordinaria, también establece que las personas acusadas de violencia familiar o violencia familiar equiparada, estarán obligadas a recibir atención psicológica.

dddd Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Previo a la sesión ordinaria, durante la sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Mujer, la diputada local del PAN, Frida Guillén, hizo un llamado a resolver los casos de violencia y desapariciones y expuso que ya no “tienen cabida los discursos políticos, los discursos vacíos y, mucho menos, los señalamientos, porque mientras aquí hablamos de derechos, allá afuera, en la calle, miles de mujeres siguen viviendo con miedo”.

Y la diputada local de Morena, Yuriri Ayala, expuso que “los avances legales, las políticas públicas, solo cobran sentido cuando transforman la vida cotidiana de millones de mujeres en sus hogares, centros de trabajo y en los espacios de toma de decisiones”.

*DRR*