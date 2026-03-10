Bloquean Eje Central para exigir reclasificación de delito en caso Jessica Selene

En demanda de que se judicialice y reclasifique la carpeta de investigación del caso de Jessica Selene Camacho Salas a tentativa de feminicidio, quien denunció a su expareja por una agresión dentro de una vivienda, un grupo de 20 feministas del colectivo Alameda Central, bloquearon la vialidad de Eje Central Lázaro Cárdenas y Tacuba.

Las inconformes, colocaron un cordón y mantas para tapar la vialidad y realizaron algunas fogatas durante su protesta.

Por el bloqueo, la vialidad se vio afectada en la zona, por lo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, implementaron un operativo para agilizar la circulación en la zona y canalizar a los automovilistas por vialidades alternas.

El reducido grupo de mujeres se retiró minutos después de las 8 de la noche.

