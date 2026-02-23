‘Me Late Mi Uniforme’ Alcalde de Gustavo A. Madero entregará 130 mil atuendos deportivos

Mediante el programa social Me Late Mi Uniforme, el alcalde de Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México, Janecarlo Lozano, entregó parte de los 130 mil atuendos deportivos a estudiantes de las escuelas de nivel básico ubicadas en dicha demarcación.

El funcionario destacó que dicho programa va dirigido a niños y niñas de educación básica, kinder, primaria, secundaria y a los Centros de Atención Múltiple (CAM), que son lugares que atienden a menores con discapacidad.

Hoy estamos entregando el primer programa universal a nivel de alcaldías, vamos a llegar a 130 mil niños y niñas de educación básica, kinder, primaria, secundaria y a los CAM que atienden a menores con discapacidad”, mencionó.

La iniciativa, de acuerdo a Janecarlo Lozano busca vencer el rezago social, con el fin de que haya una igualdad y que el tema económico no sea una limitante para que los alumnos puedan estudiar.

El objetivo es ayudar a los niños para vencer el rezago social, qué en el salón no haya niños con uniforme nuevo y niños con uniforme más viejo por la capacidad financiera de los padres”, indicó.

Aunado a lo anterior, el alcalde dijo que este apoyo llega directamente al bolsillo de los padres ya que es un apoyo que complementa Mi Beca Para Empezar y la beca federal Rita Cetina, pues tan sólo en promedio, se gastan entre 800 a 900 pesos dos veces al año en temas de uniformes.

Es un apoyo muy significativo para nosotros los papás que es una inversión que tenemos que estar haciendo y más que son niños pequeños. En mi caso, tengo trillizos y el impacto es mayor”, señaló Sandra Sandoval, madre de familia.

¿Cuántas familias serán beneficiadas?

Sobre el impacto social que tendrá el programa, el titular de la GAM refirió que beneficiará a 100 mil familias mediante una inversión de 80 millones de pesos que se han destinado a la iniciativa.

Lozano mencionó el contenido de cada paquete entregado, el cual incluye:

Tenis.

Short.

Pans.

Suéter.

Chazarilla.

Por último el encargado de la alcaldía afirmó que este esfuerzo también va encaminado a fomentar el deporte, el cual mantiene la unidad familiar y aleja a los jóvenes de la delincuencia.

