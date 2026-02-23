Continúa operativo de Guardia Nacional en la FEMDO

Tras la llegada de detenidos e indicios derivados del operativo en el que fue abatido Nemesio “N”, alias “El Mencho”, esta mañana continúa el despliegue de seguridad para resguardar las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Al menos una veintena de elementos de la Guardia Nacional, equipados con cascos balísticos, chalecos antibalas y armas largas, mantienen cerrado el paso vehicular y peatonal en las calles Soto y Violeta.

Vecinos de la colonia Guerrero realizan sus actividades cotidianas con normalidad y comienzan a salir de sus viviendas para dirigirse a sus centros de trabajo y escuelas.

Elementos de la Guardia Nacional realizan patrullajes y resguardo en calles aledañas a la FEMDO, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, como parte del operativo de seguridad. Excélsior / Armando Cedillo

Paseo de la Reforma no presenta afectaciones por el operativo, por lo que los automovilistas pueden transitar por cualquiera de los carriles de esta importante vía de la Ciudad de México.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) es un órgano de la Fiscalía General de la República (FGR) encargado de investigar y perseguir delitos federales vinculados con delincuencia organizada, como narcotráfico, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sustituyó en 2019 a la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Por su parte, la Guardia Nacional —corporación creada en 2019 y sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2022— cuenta con más de 130 mil elementos desplegados en el país, de acuerdo con datos oficiales federales.

De manera paralela, fuentes federales señalaron que el reforzamiento de la seguridad forma parte de los protocolos habituales que se activan tras operativos de alto impacto, particularmente cuando se concentran detenidos de relevancia y material probatorio sensible para las investigaciones en curso. El resguardo permanecerá durante las próximas horas mientras se realizan diligencias ministeriales, análisis periciales y la integración de las carpetas correspondientes.

En el perímetro se observa presencia permanente de patrullas y personal táctico, así como revisiones aleatorias, sin que hasta el momento se reporten incidentes o enfrentamientos. Autoridades capitalinas y federales mantienen coordinación para monitorear la zona y prevenir cualquier intento de alteración del orden público.

Las autoridades no han precisado cuánto tiempo se mantendrá el dispositivo de seguridad, aunque subrayaron que su objetivo es garantizar la integridad del personal, de las instalaciones estratégicas y de la población que transita diariamente por la zona, en un contexto marcado por las repercusiones nacionales del operativo contra el liderazgo del crimen organizado.

