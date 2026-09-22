Proponen que centros comerciales habiliten espacios seguros para repartidores
El diputado Pedro Haces expuso que los repartidores enfrentan diversos factores que impactan negativamente en su salud
El diputado local de Morena, Pedro Haces, presentó una iniciativa de reforma para que los centros comerciales con alta demanda de servicios de entrega a domicilio, mediante plataformas digitales, habiliten áreas donde los repartidores tengan acceso a agua potable, áreas para recarga del celular y espacios para el descanso.
Esas áreas deberán ofrecer condiciones de seguridad y orden urbano, sin afectar la movilidad ni el acceso a los establecimientos. Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.
Por lo que la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con las alcaldías y con la opinión técnica de la Secretaría de Movilidad, emitirá lineamientos generales para el cumplimiento de éstas obligaciones, bajo “criterios de proporcionalidad, afluencia, capacidad del establecimiento y características del entorno urbano”.
Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado Haces argumentó que las personas repartidoras se enfrentan a jornadas laborales largas, “que, sumadas a la exposición constante a las inclemencias del tiempo y contaminación ambiental, generan un impacto negativo en la salud”.
Consideró que la ausencia de espacios adecuados para descansar y recuperarse “contribuye al desgaste físico y mental, aumentando el riesgo de padecimientos relacionados con la fatiga y el estrés”.
Recordó que los repartidores están expuestos a diversos riesgos, desde accidentes viales hasta situaciones de inseguridad en ciertas zonas de la ciudad.
Si a eso se suma la falta de puntos seguros, donde puedan resguardarse y proteger sus pertenencias, incrementa su vulnerabilidad frente a robos y agresiones.
Puso de ejemplo el caso de Rappi Bogotá, que implementó estaciones equipadas con servicios de baño, parqueaderos, zonas de carga para celulares y áreas para consumir alimentos, brindando un espacio seguro y cómodo para los repartidores durante sus jornadas.
Haces consideró que aplicar esa estrategia en la Ciudad de México mejoraría las condiciones laborales de los repartidores y contribuiría a una movilidad más ordenada y segura, al reducir la ocupación de espacios públicos no destinados para descanso y almacenamiento de pertenencias. La iniciativa se turnó a comisiones para ser analizada.