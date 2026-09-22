Detención de banda dedicada al robo de casas desata balacera en la Cuauhtémoc

Detonaciones de arma de fuego se registraron durante la detención de cuatro hombres, presuntamente relacionados con el robo a una casa habitación en Saltillo, Coahuila, quienes fueron interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en calles de la colonia Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, donde policías capitalinos ubicaron una camioneta gris que presuntamente había sido utilizada en el robo y que portaba placas sobrepuestas.

De acuerdo con la SSC, tras identificar el vehículo mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y en coordinación con autoridades de Coahuila, los agentes implementaron un cerco virtual y marcaron el alto a sus ocupantes.

Los detenidos son dos hombres de 27 años, uno de 29 y otro de 40 años; dos de ellos son de nacionalidad extranjera Foto: SSC

Sin embargo, los tripulantes hicieron caso omiso e intentaron escapar a bordo de la camioneta, realizando maniobras que, según la corporación, pusieron en riesgo a peatones de la zona.

Ante esta situación, los policías realizaron detonaciones de arma de fuego dirigidas a los neumáticos de la camioneta, con lo que lograron detener su marcha y concretar la captura de los cuatro ocupantes.

Durante la revisión preventiva, los uniformados aseguraron un arma de fuego tipo revólver, una subametralladora, 46 cartuchos útiles, 200 bolsitas con marihuana, 11 de cocaína y ocho dispositivos móviles.

Los detenidos son dos hombres de 27 años, uno de 29 y otro de 40 años; dos de ellos son de nacionalidad extranjera Foto: SSC

Los detenidos son dos hombres de 27 años, uno de 29 y otro de 40 años; dos de ellos son de nacionalidad extranjera. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con el vehículo asegurado, para determinar su situación jurídica.

La corporación indicó que los hechos fueron notificados a las autoridades de la FGR, debido a que familiares de personas desaparecidas, que permanecen al exterior del inmueble, escucharon los disparos a la distancia.