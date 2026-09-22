En pleno Día Mundial sin Auto, hubo más congestión vehicular en CDMX

Durante el Día Mundial sin Auto, que se celebró este martes, en la Ciudad de México se registró más congestión vehicular de la habitual.

La mayor diferencia ocurrió a las 09:00 horas cuando la congestión vehicular fue 18 por ciento mayor a la registrada habitualmente, de acuerdo con los datos de la plataforma TomTom.

Ello provocó que la velocidad máxima promedio en ese horario fuera de 15 kilómetros por hora.

Conforme fue avanzando el día, la congestión se comenzó a reducir, aunque siguió con valores mayores que los habituales.

El Día Mundial Sin Auto se celebra cada 22 de septiembre desde 1994, para promover la movilidad sostenible Foto: Jonás López | Excélsior

A las 08:00 horas se registró una congestión mayor en 16 por ciento, paras las 15:00 fue de 11 por ciento y a las 18:00 fue de seis.

El Día Mundial Sin Auto se celebra cada 22 de septiembre desde 1994, para promover la movilidad sostenible y reducir el uso del automóvil.