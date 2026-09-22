Adiós a perros y gatos en vitrinas; Partido Verde respalda nuevas reglas en CDMX

El Partido Verde en la Ciudad de México recordó que nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso capitalino prohíben la exhibición prolongada de perros y gatos en vitrinas, jaulas y otros espacios destinados a su comercialización.

Al respaldar la medida, el dirigente del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma Suárez, destacó que las nuevas reglas buscan evitar que los animales permanezcan durante largos periodos en espacios reducidos, además de establecer condiciones más adecuadas para proteger su salud y bienestar.

Consideró que estas modificaciones, defendidas por la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, representan un avance hacia modelos de comercialización y adopción que prioricen el trato digno y la tenencia responsable de animales de compañía.

Buscamos que el cuidado y bienestar de los seres sintientes prevalezca frente a prácticas comerciales que impliquen mantenerlos expuestos de manera permanente”, expresó Sesma Suárez.

Las nuevas disposiciones establecen que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) será la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones.

Las personas o establecimientos que las incumplan podrán recibir multas de entre 150 y 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a entre 16 mil 900 y 339 mil pesos.

De acuerdo con las nuevas reglas, las personas interesadas en comprar o adoptar un perro o gato deberán concertar previamente una cita para conocer al animal. Durante este encuentro será obligatoria la presencia de un Médico Veterinario Zootecnista, quien deberá supervisar el proceso y verificar que se desarrolle bajo condiciones adecuadas.

Una vez concluida la cita, el animal tendrá que regresar a su área de resguardo y no podrá permanecer nuevamente en vitrinas, jaulas u otros espacios destinados a su exhibición.