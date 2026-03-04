Proponen arresto de 36 horas por perros sin correa; impulsan tutela responsable en CDMX

Ante el alto número de mordeduras de perro en la Ciudad de México, la diputada local Olivia Garza propuso incrementar el arresto de 24 a 36 horas para quien pasee a su perro sin correa.

El anuncio lo hizo ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al poner en marcha la Megajornada de vacunación y esterilización canina y felina 2026, que tiene como meta llegar a 150 mil ejemplares.

“Queremos cero animales en situación de calle o de abandono y queremos bienestar animal para la CDMX”, dijo Brugada en el Bosque de Tláhuac.

La actual administración recibió el RUAC –puesto en marcha en junio de 2023– con 100 mil registros y en poco más de un año cuatro meses se han sumado cerca de 200 mil.

A pesar de que la cifra ha crecido, representa una pequeña fracción de los millones de mascotas estimadas en la ciudad. De acuerdo con el Inegi, cada familia de la ciudad tiene una mascota, en promedio, dijo Brugada

El primer paso es registrar y vacuna “a quienes se han convertido en parte de la familia”, dijo la mandataria, quien llamó a los capitalinos a aprovechar la campaña que contará con módulos itinerantes que recorrerán las 16 alcaldías.

En 2025 en la ciudad se realizaron más de 65 mil esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en las 16 jurisdicciones de salud de la ciudad; la meta para este año es alcanzar 150 mil, además de aplicar 150 mil desparasitaciones y el mismo número de vacunas antirrábicas.

Agregó que su gobierno impulsará una ciudad limpia de heces de perro.

“No podemos permitir heces en calles y parques públicos, es incluso una sanción administrativa”, recordó.

Para denunciar este tipo de irregularidades se habilitará una línea telefónica, “dónde los ciudadanos podrán reportar a quien no cumpla con la medida” de recoger las heces de sus perros, afirmó.

100 clínicas veterinarias

Brugada también dijo que su gobierno busca el fortalecimiento de la política de bienestar animal y detalló diez ejes de acción, para “hacer de la Ciudad de México la más animalista”.

Se trata de acciones que integran el Plan de Bienestar Animal, anunciado en junio de 2025, que prevé la construcción de 100 clínicas veterinarias gratuitas, 200 parques para perros y un albergue con capacidad para 500 animales rescatados, además de un hospital veterinario.

“Quiero que la Ciudad de México sea la ciudad con más bienestar animal de todo el país y eso significa no sólo una responsabilidad mía, sino también de ustedes, de la población”, afirmó Brugada.

Más horas de arresto a incumplidos

La Ciudad de México encabeza los reportes de mordeduras de perro en el país, por lo que es necesario establecer sanciones más severas, planteó ayer la diputada local Olivia Garza (PAN), quien propuso incrementar el arresto de 24 a 36 horas para quien pasee a su perro sin correa.

En tribuna, propuso reclasificar esta conducta en el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica para que ya no sea una infracción tipo B, sino tipo C, lo que implicaría multas de 21 a 30 Unidades de Medida, es decir, de dos mil 463.51 pesos a tes mil 519.3 pesos.

Así como un arresto administrativo de 25 a 36 horas y trabajo en favor de la comunidad de 12 a 18 horas.

“La tutela responsable no es opcional. Proteger a niñas, niños, adultos mayores y también a los propios animales es una obligación. Esta reforma es preventiva, necesaria y busca fortalecer la cultura cívica”, dijo Garza.

