Propone PVEM regular empaques de comercio electrónico para frenar contaminación por plásticos

El diputado Jesús Sesma Suárez del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de ley que busca reducir el impacto ambiental generado por las compras por internet, mediante la regulación y sustitución de los plásticos de un solo uso empleados en los embalajes de envío.

La propuesta legislativa plantea restringir el uso de bolsas, envolturas y embalajes plásticos no biodegradables en los envíos operados por plataformas digitales. En su lugar, se promueve la transición obligatoria hacia materiales que sean reciclables, reutilizables o compostables, además de incentivar a las empresas a disminuir el uso de envolturas innecesarias.

"Cada paquete que llega a un hogar representa una oportunidad para reducir nuestra huella ambiental. Las empresas también deben asumir su responsabilidad e incorporar prácticas que favorezcan el cuidado del medio ambiente", señaló Sesma Suárez.

El también dirigente del Partido Verde en la capital del país expuso que el auge del comercio electrónico ha acelerado la generación de desechos que son descartados de manera inmediata por los consumidores. Detalló que gran parte de estos materiales plásticos presentan dificultades para su reciclaje, por lo que terminan saturando rellenos sanitarios o contaminando espacios públicos como barrancas y ríos.

Para contrarrestar esta problemática, la iniciativa contempla la sustitución gradual de plásticos tradicionales por alternativas de baja huella ecológica, así como reducir el volumen de materiales de protección que no tengan una función indispensable en el traslado de mercancías, además de impulsar políticas que obliguen al sector logístico y comercial digital a adoptar el consumo responsable.

Finalmente, el legislador ecologista afirmó que el crecimiento de la economía digital en la Ciudad de México debe avanzar de manera paralela con la sustentabilidad urbana, por lo que adelantó que continuarán impulsando reformas que fortalezcan el marco normativo ambiental de la metrópoli.