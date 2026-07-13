Alcaldía Álvaro Obregón y Cinemex consolidan alianza en favor de la seguridad y el empleo

Con el objetivo de generar entornos más seguros, incluyentes y con mayores oportunidades de desarrollo, la alcaldía Álvaro Obregón formalizó un convenio de colaboración estratégica con la empresa cinematográfica Cinemex. Esta suma de esfuerzos entre el sector público y la iniciativa privada busca detonar de manera inmediata el bienestar social en la demarcación mediante la creación de nuevas fuentes de empleo, el fomento a la cultura de la legalidad y la aplicación de protocolos de seguridad en espacios de alta concurrencia. De acuerdo con el documento oficial que rige esta vinculación institucional, el propósito central de ambas partes es "impulsar iniciativas con un impacto positivo en la vida de las personas, desde la prevención y el bienestar".

Entre los compromisos operativos más destacados de este acuerdo interinstitucional se encuentra la ejecución de campañas de difusión masiva sobre Protección Civil, las cuales tendrán lugar directamente en las instalaciones y complejos de la cadena de cines.

Paralelamente, el plan de trabajo establece el fortalecimiento de las capacidades del personal para actuar de forma eficiente ante diversas situaciones de riesgo, así como el despliegue de acciones preventivas enfocadas en erradicar la violencia de género y promover la prevención del delito en la comunidad. En el ámbito de la reactivación económica, la empresa se comprometió a priorizar la contratación de los habitantes locales a través de su participación activa en las ferias de empleo y la bolsa de trabajo gestionada por la alcaldía.

Además de las medidas orientadas a la seguridad y la expansión laboral, la alianza contempla el desarrollo de múltiples actividades culturales, recreativas y de esparcimiento diseñadas para reconstruir el tejido social.

Con la materialización de este proyecto conjunto, la administración local reafirma la política de trabajo impulsada por el alcalde Javier López Casarín, cuya visión principal radica en construir comunidad mediante la colaboración estrecha y permanente entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. Las autoridades de la demarcación reiteraron que esta sinergia resultará fundamental para consolidar a Álvaro Obregón como un territorio vanguardista que garantice una mejor calidad de vida para todas y todos sus habitantes.