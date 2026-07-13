Detienen a sujeto acusado de abusar de trabajadora sexual en hotel de Tlalpan

Después de que el fin de semana trabajadoras sexuales denunciaron que una de sus compañeras habría sido violada en un hotel de Tlalpan, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dio a conocer que ya fue detenido el presunto agresor, de 47 años.

En conferencia de prensa detalló que “la secretaría detuvo y puso a disposición a un hombre de 47 años que está presuntamente señalado como el agresor. La fiscalía está en coordinación e investigando. La persona tenía diversos antecedentes delictivos por temas de violencia (...) seguimos con las investigaciones”.

Y la fiscal local, Bertha Alcalde Luján expuso que ya está en curso la investigación sobre este individuo: “y no nos estamos limitando a la investigación únicamente por los hechos actuales de violencia sexual, sino identificar si hubiera también hechos delictivos previos. El lunes -próximo- se va a llevar a cabo la primera audiencia contra el detenido y vamos a dar seguimiento puntual a este caso”.

Y el secretario de gobierno, César Cravioto, detalló que han estado en contacto permanente con el colectivo de personas trans que denunciaron este hecho “y que en conjunto con el INVEA se clausuró el hotel -Hotel Parador Real- y le hemos dado acompañamiento al caso”.

Esto después de que el colectivo de personas trans dio a conocer que su compañera las alertó mediante mensajes de celular, sobre la agresión; sin embargo, personal del hotel se habría negado a abrir la puerta de la habitación, por lo que forzaron la puerta para ayudarla.

Señalan a influencer de abuso sexual en spa

Por Estela González

Brayan Zariñan, el influencer que ganó popularidad tras participar en un reality show de televisión, está en tendencia y no por algo positivo, existe una polémica luego de que una trabajadora de un Spa al parecer lo denunciara ante la Fiscalía de la Ciudad de México por un presunto abuso sexual ocurrido mientras ella le brindaba un servicio.

De acuerdo con datos en redes sociales de @c4jimenez, la mujer aseguró que el contacto fue sin su consentimiento y que, tras lo sucedido, el creador de contenido le ofreció una disculpa, asegurando que todo había sido un malentendido. El caso al parecer fue presentado ante el Ministerio Público y quedó en manos de las autoridades, que iniciaron las investigaciones.

Mientras el expediente se abrió, el influencer ha guardado silencio. Su cuenta de Instagram fue puesta en modo privado y su perfil de TikTok dejó de estar disponible, lo que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores, quienes no dejaron de mencionar su repentina desaparición de redes sociales.

Brayan Zariñan se hizo famoso en 2024 al participar, junto con su hermano Brandon, en el reality Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón. En redes sociales se dedica a crear contenido de humor, ejercicio, cosplay y colaboraciones con distintas marcas, incluso en este año se le pudo ver en un promocional de un desodorante de edición limitada con el tema de la justa deportiva veraniega de futbol.

El caso pareciera una conducta aislada, pues hasta hoy no se han dado a conocer otras denuncias en su contra ni hay una postura pública de su defensa. Será la Fiscalía capitalina la que determine, con base en las investigaciones, si existen elementos para proceder legalmente.