Brigadas atienden a 45 personas y retiran basura en la alcaldía Cuauhtémoc 

Las brigadas de sensibilización de la alcaldía Cuauhtémoc mantuvieron un despliegue operativo en el que se brindó atención formal a un total de 45 personas en situación de vulnerabilidad y se logró el retiro de 73 toneladas de basura acumulada en la vía pública.

Los datos duros oficiales emitidos por las dependencias locales confirman que estas jornadas de ordenamiento y asistencia social se llevaron a cabo durante la semana pasada, abarcando la intervención de 41 puntos específicos distribuidos estratégicamente a lo largo de las 33 colonias que integran la demarcación territorial.

La administración local precisó que del total de la población atendida en situación de calle, 39 corresponden a hombres y seis a mujeres. A este grupo se le ofrecieron servicios médicos especializados, orientación integral y la invitación formal para acceder voluntariamente a la red de albergues disponibles en la capital del país.

Estas acciones se realizaron mediante un esquema de coordinación interinstitucional con dependencias de los gobiernos de la Ciudad de México y de México, logrando además dar seguimiento a intervenciones previas con el objetivo explícito de evitar la reinstalación de campamentos informales en las banquetas.

Paralelamente, las autoridades atendieron con prontitud las denuncias ciudadanas relacionadas con la obstrucción de la vía pública, problemas de salubridad y la proliferación de fauna nociva. Como respuesta directa, el personal operativo retiró las decenas de toneladas de desechos y objetos en desuso que afectaban el libre tránsito vecinal.

Al respecto, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que atender esta problemática requiere un esfuerzo permanente y coordinado entre los distintos órdenes de gobierno, con un enfoque que permita brindar acompañamiento a las personas en situación de calle y, al mismo tiempo, recuperar espacios públicos para las y los vecinos.

El éxito de este modelo de intervención social recae en la participación conjunta de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Policía Turística.

A este estado de fuerza institucional se sumó de manera activa el personal de Protección Civil, Servicios Médicos y los elementos adscritos a la Policía Auxiliar Sector 64 Orión de la alcaldía Cuauhtémoc, consolidando así una estrategia que busca equilibrar de forma integral el bienestar humano con el derecho a un entorno urbano limpio y seguro.