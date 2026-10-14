El programa no es vinculante, subrayó en entrevista Enrique Irazoque

El gobierno de la Ciudad de México aclaró que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) no incrementará el cobro del impuesto predial ni obligará a particulares a vender sus predios baldíos, en una región que alberga a más de 22 millones de personas y genera más de 25 % del PIB nacional.

En entrevista con Excélsior, Enrique Irazoque, titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, precisó que el documento es orientativo y no normativo. Explicó que las protestas registradas en la colonia Tabacalera y en la alcaldía Benito Juárez derivan de una confusión sobre los alcances jurídicos del plan, el cual no está por encima de las leyes ni es vinculante.

“El gobierno de la Ciudad ni va a generar un alza en el predial ni mucho menos estamos pensando generar una política contra los terrenos baldíos. El programa no es vinculante, tiene un sentido orientativo y no puede ir en contra de los derechos de nadie”, afirmó el funcionario.

Irazoque subrayó que el proyecto se encuentra en una etapa de propuesta y en consulta pública de 60 días naturales, la cual concluye el 22 de noviembre. Indicó que todas las inquietudes ciudadanas sobre la propiedad privada y el impuesto inmobiliario se llevarán al Consejo de Desarrollo Metropolitano para adecuar el texto antes de su eventual aprobación.

El objetivo central del POZMVM es facilitar la coordinación intergubernamental en una región que abarca cuatro entidades y más de 900 mil hectáreas, armonizando decisiones en movilidad —donde se realizan más de 35 millones de traslados diarios—, vivienda, medio ambiente y protección civil.

“Facilitando la coordinación metropolitana, poniendo en el centro a las familias y a las más de 22 millones de personas para garantizar su goce y ejercicio de sus derechos”, concluyó Irazoque.