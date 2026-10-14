Comando armado roba siete autos de lujo en la Anzures

Un grupo armado irrumpió por la fuerza en un inmueble en la calle Melchor Ocampo 463, en la colonia Anzures, en Miguel Hidalgo, donde sometió y amarró a los vigilantes para apoderarse de siete automóviles de alta gama.

La denuncia fue difundida a través de la red social X por el usuario Fer Gay, quien solicitó apoyo para viralizar los hechos y evitar la impunidad.

Según el testimonio en redes sociales, los presuntos responsables amagaron a los encargados de la seguridad privada antes de huir con las unidades.

Durante un recorrido por la zona se observó la presencia de un puesto de control de la Policía Auxiliar afuera del predio.

Al respecto, la demarcación informó a Excélsior que la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) especializada en robo a casa habitación con violencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) coordina las indagatorias, precisando que “nosotros instalamos la carpa de Blindar en apoyo a los vecinos”.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó el inicio de una carpeta de investigación para rastrear el paradero de los vehículos.