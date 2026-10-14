Obras, movilidad y Utopías: Clara Brugada rinde cuentas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentará su Segundo Informe de Gobierno ante los 66 diputados locales, el gabinete y los alcaldes.

Al inicio del evento un representante de cada bancada y asociación parlamentaria tendrá cinco minutos para presentar su posicionamiento en tribuna y después será el turno de la mandataria local para presentar las acciones y logros más importantes del segundo año de su administración.

En el Segundo Informe que Brugada entregó al congreso local desde inicios de septiembre destacó el tema de las obras, la construcción de 3 mil 600 obras, entre ellas ocho Utopías ya terminadas e inauguradas y cuatro más que estarán terminadas a final de año.

Así como la repavimentación de 450 km; la iluminación de 586 km de vialidades con más de 200 mil luminarias y 600 Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

Así como la construcción del Jardín Flotante Tlallipan, con más de 700 mil personas usuarias; la transformación y renovación de 52 Parques Alegrías y la inversión de 174 millones de pesos para la rehabilitación de los embarcaderos de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco.

El informe presentado por Brugada también destaca la entrega de 100 kilómetros de electromovilidad, así como una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro en dos años, 20% más que en 2024.