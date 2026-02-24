A proceso adulto y adolescente por homicidio de 4 personas en la GAM, CDMX

Andrés “N”, de 35 años y un adolescente de 14 fueron vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de cuatro personas, ocurrido el pasado 9 de febrero en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron atacadas a balazos desde motocicletas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ese día, dos sujetos a bordo de motocicletas dispararon en varias ocasiones contra un vehículo en el que viajaban cuatro personas, quienes murieron en el lugar como consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque directo.

Horas después, elementos policiacos detuvieron a los posibles responsables, identificados como Andrés “N”, de 35 años, y un adolescente de 14, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Durante la investigación, la Fiscalía reunió dictámenes periciales en materia de fotografía, química, identificación y criminalística, con los que se estableció la probable participación de ambos en los hechos.

Prisión preventiva y dos meses de investigación

A proceso por homicidio de 4 personas en la GAM. Especial

Con base en los datos de prueba presentados, un juez de control determinó vincular a proceso a Andrés “N” por el delito de homicidio calificado, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso del adolescente, la autoridad judicial lo vinculó a proceso por homicidio y portación de arma de fuego, ordenó su internamiento preventivo y estableció un plazo de 60 días para el cierre de la investigación.

La Fiscalía capitalina informó que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

