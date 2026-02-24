Rescatan más de 150 animales maltratados en mercado de Cuautitlán

En un operativo implementado por autoridades judiciales y ambientales del Estado de México, en el municipio de Cuautitlán, fue posible el rescate de 162 animales, así como el aseguramiento de restos óseos de diversas especies.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la acción se realizó en conjunto con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) en un mercado público del municipio.

“Elementos de la FGJEM, en coordinación con personal de la CEPANAF rescataron 162 animales y localizaron 47 restos óseos de diversas especies en un local comercial ubicado en un mercado de ese municipio”.

Animales que fueron asegurados

Las autoridades detallaron que el cateo fue posible luego de recibir una denuncia ciudadana por las malas condiciones en las que estaban los animales, ya que vivían hacinados y maltratados.

Foto: Especial

El agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente y pudo identificar el local en el que estaban los ejemplares, por lo que solicitó la orden de cateo, la cual fue concedida por un juez para el rescate de los animales.

Los ejemplares rescatados fueron:

133 aves

20 conejos

4 cuyos

2 caninos

2 felinos y 1 ovino

Todos los animales quedaron bajo resguardo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), también participó la Unidad de Control y Bienestar Animal Municipal, a fin de que reciban atención médica veterinaria.

“Además, se aseguraron 47 restos óseos entre los que se encontraban dientes, cráneos y huesos de diversas aves, mismos que fueron entregados al personal de la PROPAEM a fin de determinar la posible causa de muerte de estos animales”, añadió la fiscalía mexiquense.

Una vez que se terminó con el cateo y traslado de los animales, el local quedó asegurado para preservar los indicios encontrados y continuar con las investigaciones.

Foto: Especial

Rescate de perros

Hace unos días, el 11 de febrero, la FGJEM informó que nueve perros fueron rescatados en los municipios de Toluca y Otzolotepec, ya que en varias denuncias vecinales se alertó que los canes eran maltratados en los domicilios donde vivían, además de estar hacinados.

En una intervención llevada a cabo por FGJEM, Secretaría de Seguridad y personal de la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca, fueron localizados cuatro caninos adultos y dos cachorros, los cuales quedaron bajo resguardo en el Centro de Bienestar Animal de Toluca para ser atendidos por los veterinarios; el inmueble quedó bajo resguardo para seguir con las investigaciones.

En Otzolotepec, elementos de la fiscalía y de la CEPANAF catearon otro inmueble en donde se encontraron a tres perros en condiciones de desnutrición y hacinamiento.

*DRR*