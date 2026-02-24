Vinculan a proceso a pareja por trata de personas en contra de una adolescente

Omar “N” y Vania “N” fueron vinculados a proceso por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, contra una adolescente de 14 años.

La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de la víctima, luego de que la menor revelara durante una entrevista escolar que desde 2010 habría sido víctima de agresiones sexuales por parte de un familiar en el domicilio donde habitaban.

De acuerdo con la información, los hechos se habrían prolongado durante varios años. Además, en 2024, tras un cambio de domicilio, la adolescente señaló que su madre la llevó con engaños a un hotel para encontrarse nuevamente con el mismo sujeto, donde habría sido agredida a cambio de dinero.

Prisión preventiva y 3 meses para investigación

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de ambos sujetos, las cuales fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación los días 16 y 17 de febrero de 2026.

En audiencias iniciales, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso sigue en integración para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

