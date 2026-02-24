Con marihuana entre su ropa interior: señora visita a reo en Reclusorio Oriente

Una mujer fue detenida en el Reclusorio Oriente, en el área de visitas, luego de una revisión en donde le encontraron un paquete de marihuana que llevaba entre su ropa interior.

Se trata de una mujer de 59 años quien acudió al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), a visitar a un preso y terminó siendo detenida por los elementos que resguardan el Sistema Penitenciario.

Mujer llevaba marihuana entre su ropa interior

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la detención de la mujer ocurrió en el Centro Penitenciario localizado en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Uniformadas de Custodia Penitenciaria que realizaban labores de revisión a las ciudadanas que visitan a las personas privadas de la libertad, notaron que una mujer se mostraba visiblemente nerviosa, trataba de evadir el contacto visual e intentaba alejarse de los puntos de inspección.

Por lo anterior, las oficiales se aproximaron a la mujer y en apego a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión de seguridad.

Al revisarla, las custodias se percataron de que llevaba entre su ropa interior y su pantalón, un envoltorio que contenía una hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Debido a ello, la mujer de 59 años de edad fue detenida, informada de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue presentada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Revisión y control de visitas en prisiones de CDMX

En general en los centros penitenciarios de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México (CDMX) las visitas se revisan así:

Qué revisan y cómo es el control en las visitas

Documentación y registro previo: para poder entrar tienes que estar registrado como visitante. Muchas veces eso implica llenar un registro vía sistema digital, con tus datos, subir documentos (identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, vínculo con la persona privada de la libertad, etc.) y esperar autorización.

Identificación al entrar: debes llevar identificación oficial vigente — la misma que usaste para solicitar la visita — para que verifiquen tus datos.

Revisión de persona y pertenencias: al ingresar (y también al salir), tanto tú como tus pertenencias deben pasar por revisión: pueden revisarte a ti (cacheo / inspección corporal) y revisar lo que llevas contigo.

Prohibiciones estrictas sobre objetos, ropa, alimentos: están prohibidos ciertos objetos, ropa o alimentos — por ejemplo, sustancias tóxicas, bebidas alcohólicas, algunos empaques / envases, comida congelada, envases de vidrio, gelatinas o ciertas “presentaciones” de alimentos, solventes, armas, objetos de valor intercambiables, etc.

Revisiones por personal del mismo género y respetando dignidad: si se realiza una revisión corporal, debe llevarla a cabo personal de seguridad del mismo género que el visitante, sin vulnerar su integridad, y no se puede obligar a desnudos ni actos que violen dignidad.

Registro biométrico para visitas autorizadas: en muchos casos, una vez aprobado tu registro como visitante, debes acudir al penal en la fecha asignada y registrar tus huellas dactilares — después, para entrar las veces siguientes puedes usar ese registro biométrico en torniquetes.

