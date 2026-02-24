Impulsan Escuelas de Desarrollo Deportivo 'Boxeando por la Paz' en M. Contreras

La alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudad de México presentó este martes 24 de febrero el programa Escuelas de Desarrollo Deportivo Boxeando por la Paz.

Serán espacios donde niñas, niños y jóvenes podrán entrenar, aprender la disciplina y construir un mejor futuro a través del boxeo.

La primera demarcación

Participante de la clase con los brazos al aire. (Foto: @CONADE)

El alcalde, Fernando Mercado, indicó que La Magdalena Contreras será la primera demarcación del país en impulsar la propuesta de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés).

Magdalena Contreras, hoy se suma a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, en primer lugar, a esta importante política de pacificación, de deporte, de construcción del tejido social”, dijo.

Gimnasios de box

CDMX busca romper Récord Guinness con clase masiva de box/Cuartoscuro

Mercado indicó que, actualmente, la alcaldía cuenta con dos gimnasios de box, pero en las próximas semanas aumentarán a seis, en donde se instalarán las Escuelas de Desarrollo Deportivo Boxeando por la Paz.

Los cuatro nuevos gimnasios estarán ubicados en colonias como El Oasis, Atacaxco, Tierra Unida y La Magdalena.

El gimnasio de la colonia Atacaxco operará 24 horas para que los beneficiarios puedan entrenar en la noche.

Además, también habrá un gimnasio de box itinerante que visitará las diferentes colonias de la demarcación.

Magdalena Contreras hoy tiene dos gimnasios de box. A partir de ya, en las próximas semanas, meses, Magdalena Contreras tendrá seis gimnasios de box”, dijo.

Gimnasios con inclusión

Agregó que los gimnasios también estarán preparados para recibir a las personas con alguna discapacidad.

El proyecto se completará con un gimnasio de pesas que se instalará en el espacio conocido como La Olla y las escuelas contarán con seguimiento de especialistas y entrenadores.

“Cualquier chavo que tenga los guantes bien puestos, será un chavo que no va a caer en el narcotráfico”, dijo.

El cine Víctor Manuel Mendoza fue sede de la edición del Martes de Café del WBC, ahí Mercado estuvo acompañado por Mauricio Sulaimán, presidente del WBC, el embajador de Jordania en México, Adli Qasem Alkhaledi, el boxeador profesional contrerense, Isaac “Pitbull” Cruz, la campeona, Gloria “La Pantera Rosa” Bautista, entre otros campeones y personalidades del pugilismo.

*bb