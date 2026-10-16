Procesan a sujetos que golpearon a policías durante operativo en el Centro Histórico

Los siete hombres detenidos por presuntamente agredir a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante un operativo para retirar motocicletas en calles del Centro Histórico, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y resistencia de particulares.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) presentó los datos de prueba, contenidos en la carpeta de investigación, para sustentar las imputaciones contra los siete sujetos.

Tras analizar los elementos expuestos, un juez de control determinó que existían datos suficientes para iniciar un proceso penal contra los presuntos implicados, por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para todos ellos.

En consecuencia, los siete imputados permanecerán recluidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mientras continúa el procedimiento judicial.

Asimismo, el juzgador fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán reunir y presentar más elementos relacionados con los hechos.

Los acontecimientos ocurrieron el pasado miércoles, cuando policías capitalinos realizaban un operativo para retirar motocicletas en calles del Centro Histórico. Durante las acciones, varios sujetos comenzaron a agredir a los uniformados.

En medio de la confrontación, dos policías fueron golpeados cuando se encontraban en el suelo, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.