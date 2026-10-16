Vivienda en la Morelos colapsa por falla estructural y mal apuntalamiento 

Por las malas condiciones en que se encontraba, la tarde de este viernes, una vivienda deshabitada colapsó.

El incidente se registró en un predio ubicado en la calle Mecánicos 101, en la colonia Morelos, donde el cuarto estaba en proceso de remodelación y apuntalado; sin embargo, la estructura no aguantó y cayó.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Aquí había una vivienda que estaba en un sitio de alrededor de 150 metros cuadrados, la casa estaba deshabitada, estaba apuntalada y rehabilitada, pero en muy malas condiciones de construcción, sin la estructura necesaria y lamentablemente colapsó” informó Myriam Urzúa, secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Y añadió: “No hay personas heridas ni fallecidas, solamente una persona que estaba viendo un tema de agua y resultó policontundido, lo llevaron al hospital de Magdalena de las Salinas”.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Detalló que la construcción que se ladeó, estaba en alto en una especie de palafito de aproximadamente un metro de alto, alcanzó a golpear a una persona sin que tuviera lesiones mayores; sin embargo, fue trasladado al hospital Magdalena de las Salinas para una valoración médica.

Bomberos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de la alcaldía Cuauhtémoc y de Protección Civil, atendieron la emergencia.

Debido al daño, se prevé que el inmueble sea demolido en las próximas horas.