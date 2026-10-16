CDMX realizará una gran fiesta de xoloitzcuintles ¡Van al Mictlán!

Los xoloitzcuintles, los perros mexicanos que, según nuestras tradiciones, acompañaban a las almas en su camino al Mictlán, tendrán una gran celebración en la Ciudad de México. Se trata de “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, un encuentro que tendrá arte, música, historia y muchas actividades dedicadas a estos animales que ocupan un lugar muy especial en la cultura mexicana.

Día Nacional del Xoloitzcuintle Especial

La fiesta se realizará en el marco del Día Nacional del Xoloitzcuintle y tendrá como escenarios el Museo Soumaya, en el Atrio de San Francisco, y el Centro Cultural El Rule, ambos en el Centro Histórico de la capital.

Durante cuatro días, desde el 27 de octubre y el 1 de noviembre, los visitantes podrán conocer más sobre estos perros de origen prehispánico, famosos por su apariencia y la creencia de que ayudaban a los difuntos a cruzar hacia el mundo de los muertos.

La celebración empezará el martes 27 de octubre con la inauguración oficial, que incluirá un altar vivo, una exposición colectiva y una conferencia magistral. Las actividades tendrán lugar en el Museo Soumaya, ubicado en el Atrio de San Francisco, y en el Centro Cultural El Rule.

Para el miércoles 28 de octubre, la programación se sumará a la tradicional Noche de Museos con un performance en el Museo Soumaya, una oportunidad para acercarse al simbolismo del xoloitzcuintle a través del arte.

El sábado 31 de octubre la fiesta continuará en el Centro Cultural El Rule, donde habrá conferencias, conciertos bajo el nombre de Xolo Mixtape y un Tianguis Xolero, pensado como un espacio de encuentro para quienes sienten especial cariño por esta raza de canes.

Y para cerrar, el domingo 1 de noviembre, para resaltar el Día de Muertos, llegará “Rumbo al Mictlán”.

Ese día, el Centro Cultural El Rule recibirá la exposición “El Xolo sabe el camino”, además de la Caminata al Mictlán, conferencias y una nueva edición del Tianguis Xolero.

“Campo de Xolos” busca recuperar una de las creencias más entrañables de nuestros antepasados: la idea de que el xoloitzcuintle es un compañero fiel incluso después de la muerte.