Se derrumba parte de vecindad en la colonia Morelos, CDMX

Elementos de emergencia y seguridad acudieron al derrumbe de parte de una vieja vecindad en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

El accidente dejó al menos un hombre lesionado y dos mascotas afectadas, además de vecinos asustados, quienes se alarmaron al escuchar el desplome de parte de la vivienda.

El hecho fue ubicado en el cruce de las calles Mecánicos e Imprenta, donde, al parecer, las lluvias de los últimos días habrían provocado el reblandecimiento de la estructura, hasta que el techo de uno de los cuartos terminó por venirse abajo.

Al lugar llegaron bomberos, paramédicos del SAMU y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes coordinaron las labores de auxilio.

Entre los afectados se encuentra un hombre de 67 años, quien sufrió diversas contusiones y tuvo que ser atendido por los paramédicos. Después de una primera valoración, fue subido a una ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

En el inmueble también resultaron afectadas dos mascotas.

Las autoridades revisan las condiciones de la vivienda para determinar qué provocó el colapso y si existe algún riesgo para quienes habitan en el lugar.