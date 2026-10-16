Respalda Brugada imparcialidad electoral en CDMX

Con un balance de 1,445 asuntos resueltos y una efectividad jurídica del 98% en sus resoluciones ratificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TE CDMX), Armando Ambriz Hernández, rindió su informe de actividades 2025-2026.

Durante la Sesión Pública Solemne realizada en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, garantizó la neutralidad de su administración de cara a los próximos procesos electorales y rechazó el uso de recursos públicos para fines partidistas.

"Reitero el compromiso absoluto de nuestro gobierno de no intervenir en el proceso electoral. Respetamos escrupulosamente la ley, la autonomía de las instituciones electorales y la libertad de la ciudadanía para decidir. Los recursos públicos son del pueblo y deben servir al pueblo, no a intereses electorales", afirmó la mandataria capitalina.

Brugada Molina hizo un llamado a las fuerzas políticas a elevar la calidad de la discusión pública y construir un cordón sanitario contra el racismo, la misoginia y el clasismo. "La democracia no se fortalece cuando se grita más fuerte, sino cuando las ideas se elevan más alto. Hay que erradicar la mentira como estrategia política", aseveró.

En la rendición de cuentas, Ambriz Hernández destacó que el TECDMX enfrentó procesos inéditos, como la primera elección de integrantes del Poder Judicial local, donde resolvió 220 impugnaciones con solo una revocación federal, además de la consulta de presupuesto participativo y la preparación del proceso ordinario 2026-2027.

El magistrado detalló que la Defensoría Pública del organismo atendió a 1,220 personas, 553 de grupos prioritarios, e ingresó por primera vez a siete centros de reclusión para atender a personas en prisión preventiva. Asimismo, resaltó que mediante esquemas de conciliación en materia laboral se generó un ahorro institucional de 29.5 millones de pesos.

Al concluir su encargo al frente del TECDMX este 25 de octubre, Ambriz enfatizó la permanencia de las instituciones sobre los cargos individuales: "En un mismo espacio se encuentra el compromiso de quienes nos precedieron y el trabajo de quienes hoy asumimos esa responsabilidad. Nuestro paso es temporal, pero las consecuencias de nuestras decisiones permanecerán".