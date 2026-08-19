Procesan a sujeto por posesión de cheque falso de más de 420 mil pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de José Carlos Granados Suárez por su probable responsabilidad en el delito de posesión de cheque falsificado, luego de que presuntamente acudió a una institución bancaria para intentar cobrar un documento por 420 mil 800 pesos.

De acuerdo con la información ministerial, Granados Suárez se presentó en una ventanilla bancaria con el cheque que, tras ser revisado, resultó presuntamente apócrifo.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México y dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), presentó ante un juez de Control los datos de prueba integrados durante la investigación.

El cheque

Tras analizar los elementos aportados por la representación social, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Además, el juez estableció un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá recabar nuevos datos relacionados con el caso.

La detención de José Carlos Granados Suárez fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades investigan una posible relación del imputado con una banda local presuntamente dedicada a este tipo de ilícitos en la capital del país. Esta línea deberá ser sustentada durante el desarrollo de las investigaciones.

Granados Suárez deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.