CDMX amplía a diciembre registro para plataformas y anfitriones de estancias turísticas

El Gobierno de la Ciudad de México extendió hasta diciembre el plazo de registro para que las personas anfitrionas que actualmente ofrecen el servicio de Estancia Turística Eventual incorporen sus inmuebles al padrón oficial.

La medida busca dar atención adecuada a la afluencia de solicitudes y a los casos particulares presentados por los propietarios de las viviendas.

A través del portal digital estanciaeventual.cdmx.gob.mx, habilitado las 24 horas, el trámite se mantiene abierto para nuevos usuarios que busquen incorporarse a esta modalidad de alojamiento en cualquier momento.

En ese sentido, las empresas de hospedaje digital ajustan sus aplicaciones para incluir los folios correspondientes.

“El registro es un proceso permanente y continuará abierto para los que no ofrecen el servicio aún y buscarían ofrecer sus propiedades bajo esta modalidad”, informó el gobierno capitalino a través de un comunicado.