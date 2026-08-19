¡Policías salvan a Canelo! Perrito estaba atrapado en contención de Calzada Zaragoza

Canelo llevaba varios días lejos de casa y su familia lo buscaba por todos lados; incluso habían pegado carteles con su foto, ofrecían recompensa y, debajo de la imagen del lomito, escribieron: “NO MUERDO”. Lo único que querían era tenerlo de regreso, vivo y sano. Por fortuna, la historia tuvo un buen final.

Así lo buscaban

Policías Auxiliares de la SSC CDMX encontraron a Canelo atrapado en la contención de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. El perrito estaba visiblemente asustado y no podía salir por sus propios medios, así que los uniformados hicieron maniobras para sacarlo de ahí y ponerlo a salvo.

Ya fuera de peligro, Canelo terminó como pasajero en una patrulla. Los policías lo resguardaron, le dieron agua y comenzaron a buscar la manera de encontrar a su familia.

En redes sociales hallaron a una mujer que publicó fotografías y datos del perrito, finalmente dieron con una joven que pedía ayuda desesperadamente para encontrarlo. Canelo se había perdido desde el pasado 14 de agosto. Los policías lo llevaron en patrulla para que pudiera volver a casa.

Lo trasladaron hasta la colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa, donde una joven mostró las publicaciones y acreditó que era su dueña. Canelo por fin regresó con su familia.