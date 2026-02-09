Tren Ligero estrenará convoyes de cara al Mundial de Futbol 2026; llegan los dos primeros

Dos de los 17 trenes nuevos que reforzarán el servicio en el Tren Ligero que da servicio de Taxqueña a Xochimilco llegaron este lunes 9 de febrero de cara al Mundial de Futbol de 2026 que arrancará el próximo 11 de junio y del cual México es anfitrión, junto con Estados Unidos y Canadá.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que los nuevos convoyes que llegaron permitirán aumentar el número de viajes y es que este medio de transporte cuenta con una estación frente al estadio sede del Mundial de Futbol 2026, y el cual también está siendo renovada para esta justa deportiva.

Nuevos trenes del Tren Ligero Especial

Los dos trenes nuevos arribaron al taller de Huipulco, ubicado en la alcaldía Tlalpan, procedentes de la República Popular de China. Los convoyes cuentan con una capacidad para 292 pasajeros, cámaras de videovigilancia, diseño articulado de doble cabina, accesibilidad universal, entre otras características.

"Con una inversión total de mil 383 millones de pesos, la incorporación de estas unidades permitirá un aumento significativo en la atención de personas", indicó el organismo.

De acuerdo con el Servicio de Transportes Eléctricos la meta es que, con los 17 nuevos convoyes, la flota del Tren Ligero pasará de 20 a 37 unidades, con lo que será posible aumentar la afluencia diaria de los 130 mil actuales hasta los 250 mil pasajeros, estimó el organismo.

El resto de los trenes llegarán paulatinamente de cara al inicio del Mundial de Futbol de 2026 y en el que México albergará el partido inaugural

vjcm