Niño de 13 años sale a buscar a su madre y desaparece; fue visto por última vez en Tlalpan

Jesús Enrique, de 13 años, fue visto por última vez el 16 de diciembre de 2025 en la colonia San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Su familia presume que el menor se dirigió a Querétaro en busca de su madre.

Jesús Enrique había estado expresando a sus compañeros de la escuela que quería buscar a su mamá porque la extrañaba mucho", declaró a Excélsior Rodrigo Corrales, tío del menor.

Rodrigo Corrales narró que la desaparición ocurrió el martes 16 de diciembre entre las 15:30 y 16:30 horas. La última persona que lo vio fue su abuela materna, quien avisó sobre la ausencia del menor dos horas después.

Corrales detalló que se reportó la desaparición en Locatel y se levantó la denuncia para iniciar la carpeta de investigación y activar la Alerta Amber.

Sin embargo, denunció que desde ese momento iniciaron las negligencias por parte del Centro Integral de Búsqueda de Personas, pues a pesar de haber proporcionado la ubicación precisa de las cámaras de vigilancia del C5, les informaron que "ninguna tiene video ni transmisión en vivo".

Del 17 al 23 la carpeta de investigación se encuentra totalmente vacía, sin oficios, sin reportes de búsqueda", afirmó Corrales.

El tío del menor también compartió que antes de desaparecer, Jesús Enrique le había dicho a su abuela que había cometido una travesura en la escuela y que quería buscar a su madre, quien ha sido citada por las autoridades pero se ha negado a acudir argumentando "cuestiones laborales".

Rodrigo Corrales detalló que "en 54 días de búsqueda solamente se ha hecho por parte de la Comisión una búsqueda con el titular de la carpeta de investigación. Tengo documentado durante 53 días todas las negligencias que se han cometido no solamente de Comisión de Búsqueda, sino de Ministerio Público, de Policías de Investigación y de la misma Fiscalía.

Añadió que "no hay ningún indicio porque toda la documentación con respecto a testimonios y las entrevistas que hacemos en la calle han sido generadas por nosotros".

Hallan en camión de transporte público a niña desaparecida

Una menor que fue reportada como desaparecida fue localizada por elementos que participan en el operativo Dragón, de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango.

La adolescente, de 13 años de edad, había salido del poblado El Capricho, en el municipio de Nazas, donde por fortuna la madre de familia se dio cuenta de lo sucedido desde temprana hora.

Detectó que su hija había salido con dinero y con una mochila con cambios de ropa, por lo que al desconocer su paradero pidió apoyo al 911, activando el protocolo de búsqueda.

Después de un intenso despliegue la menor de 13 años de edad fue localizada en un camión de transporte público que se dirigía a la ciudad de Torreón, Coahuila.

Finalmente, la menor fue entregada a su familia.

Niña de 13 años es devuelta a su mamá en calles de Durango Foto: Especial

