Lo procesan por feminicidio de mujer hallada sin vida en el estado de Morelos

A casi un año de la desaparición de que Ivon Maricela N salió de su casa y no regresó, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Agustín “N”, señalado por su probable participación en el feminicidio de la víctima, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el estado de Morelos.

Las investigaciones señalan que el 30 de marzo de 2025 la víctima salió de su domicilio en bicicleta, la cual fue encontrada afuera de un inmueble en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, registrado a nombre del imputado. De acuerdo con los datos recabados, ingresó al lugar acompañada de dos mujeres y no volvió a salir. Un día después, su cuerpo fue localizado sin vida en Morelos.

Ivón Maricela

Detuvieron a Yuliana “N” y Luisa “N

Tras la investigación, el 2 de abril de 2025 la Policía de Investigación realizó un cateo en el inmueble y, al día siguiente detuvo en Iztapalapa a Yuliana “N” y Luisa “N”, identificadas como quienes estuvieron con la víctima. Ambas enfrentan proceso penal en prisión.

Las indagatorias establecieron que Agustín “N” estuvo en el sitio donde fue localizado el cuerpo, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Fue detenido el pasado 12 de febrero en Orizaba, Veracruz, en coordinación con autoridades de esa entidad, y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Feminicidio agravado

Ivon Maricela desapareció tras salir de su casa. Foto: Fiscalía CDMX

Aunque inicialmente se le acusó por desaparición agravada, el delito fue reclasificado a feminicidio agravado. El juez impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las personas mencionadas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme en su contra.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ha indicado que mantiene su compromiso con la investigación y persecución de los delitos de alto impacto, particularmente aquellos que se cometen contra la seguridad e integridad de las mujeres.