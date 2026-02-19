Benito Juárez, alcaldía con mayor índice de desarrollo humano en el país

La alcaldía Benito Juárez fue reconocida como una de las demarcaciones con el mayor Índice de Desarrollo Humano del país, al integrarse a la Red de Municipios con el Más Alto Índice de Desarrollo Humano en México (M20), una iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La demarcación mantiene esta posición de liderazgo desde 2010, cuando el organismo internacional inició la evaluación, consolidándose como una de las zonas con mejores indicadores de bienestar en México.

El avance se sustenta en tres ejes fundamentales: la generación de oportunidades, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento institucional, señalaron autoridades de la demarcación.

En Benito Juárez hemos demostrado que el desarrollo humano no es casualidad; es producto de una ciudadanía participativa y de un gobierno responsable que impulsa políticas públicas con visión de futuro, alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los nuevos desafíos globales, como el cambio climático y la innovación tecnológica”, expresó el alcalde Luis Mendoza.

Al recibir el reconocimiento, refrendó el compromiso de su administración con el bienestar integral de los habitantes, así como con la implementación de políticas públicas orientadas a reducir desigualdades, fortalecer la seguridad y promover oportunidades para todas y todos, en línea con la Agenda 2030 y con una perspectiva hacia 2045.

Mendoza subrayó que este logro es resultado del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, lo que ha permitido sostener avances en materia de calidad de vida y desarrollo social.

Destacan buenas prácticas en la Benito Juárez

Por su parte, la coordinadora de Vinculación Internacional de la alcaldía, Dora Isabel González, destacó la relevancia del intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales, así como la colaboración con el PNUD desde el inicio de la actual administración.

Benito Juárez es reconocida como una de las zonas más seguras del país y una de las menos desiguales, lo que consolida su liderazgo nacional en indicadores de bienestar y calidad de vida, agregó la funcionaria.

