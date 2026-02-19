Explosión en molino de chiles en Tlalpan deja un herido grave y severos daños

Una explosión en un molino y expendio de chiles y maíz provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La explosión en Tlalpan, en un molino de chiles Ricardo Vitela

El incidente ocurrió en la calle Bokobá, esquina con Sinanché, en la parte alta de la zona de Picacho-Ajusco, donde la acumulación de gas en un cilindro generó una fuerte detonación.

Daño estructural y pánico entre vecinos

La explosión en Tlalpan, en un molino de chiles Ricardo Vitela

La onda expansiva derribó muros en los pisos superiores del inmueble donde operaba el negocio y causó daños colaterales en viviendas aledañas, principalmente por la ruptura de vidrios y afectaciones en fachadas.

Vecinos relataron que el estruendo fue tan intenso que inicialmente pensaron que se trataba de un sismo.

Al momento se escuchó un fuerte estruendo y empezó a temblar toda la casa. Lo primero que pensé fue que era un terremoto. Un familiar salió y vio que todo estaba en llamas; supusimos que explotó un tanque de gas y salimos corriendo. Al parecer es un molino donde trabajaban chile y maíz”, declaró Alejandro, vecino afectado.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil de la Alcaldía Tlalpan, acudieron al lugar para controlar el incendio, remover escombros y evaluar los daños estructurales.

Un lesionado con quemaduras en el 95% del cuerpo

Ocurrió en la colonia Pedregal de San Nicolás Ricardo Vitela

En la explosión resultó lesionado un hombre de 45 años de edad, quien fue trasladado por paramédicos de Protección Civil con quemaduras en el 95% de su superficie corporal al Hospital General de Topilejo para recibir atención médica urgente. Su estado de salud fue reportado como delicado.

Verificación de inmuebles

Autoridades de Protección Civil realizarán inspecciones en las viviendas cercanas y en el inmueble siniestrado para determinar riesgo de colapso estructural, condiciones de seguridad en instalaciones de gas y posibles responsabilidades por los daños ocasionados.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

*bb