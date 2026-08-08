Procesan a mujer por robar vehículo de hombre que conoció en app de citas

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CMDX) detuvieron en Puebla a Ivette “N”, ya que está acusada de participar en el robo a un hombre que conoció por medio de una aplicación de citas.

Asimismo, con las pruebas que se aportaron ante un juez, éste determinó iniciar la vinculación a proceso en contra de la mujer, por los hechos ocurridos el 17 de abril de 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La víctima denunció que conoció a la mujer en una aplicación de citas, con la que acordó reunirse en un hotel de la colonia Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el encuentro, después de beber una copa de vino, el hombre perdió el conocimiento. Al despertar, se percató de que la mujer ya no se encontraba en el lugar y de que faltaban su vehículo, dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias”, informó la FGJ CDMX.

En las investigaciones se supo que cuando Ivette “N” salió de la habitación se reunió con un hombre en la recepción del hotel, con quien se retiró del establecimiento a bordo del vehículo de la víctima.

Por medio de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) dieron seguimiento a la ruta que siguieron, por lo que se pudo establecer su ruta desde la colonia Escandón hasta la autopista México-Puebla.

En las imágenes también se pudo observar que el automóvil de la víctima era seguido por otro vehículo, posteriormente fue entregado a otros individuos.

Con las pruebas recabadas, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Ivette “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. El 4 de agosto de 2026, agentes de la PDI, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la localizaron y aprehendieron en Lomas de Angelópolis, Puebla”.

En la audiencia del jueves pasado, el Ministerio Público presentó ante el juez los elementos necesarios para conseguir la vinculación a proceso contra Ivette “N”, a quien también se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Finalmente, la fiscalía capitalina afirmó que continuará con las indagatorias para identificar y localizar a otras personas posiblemente relacionadas con estos hechos, determinar su probable participación y, en su caso, llevarlas ante la autoridad judicial.